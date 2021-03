Tuyên y án các bị cáo của tổ chức khủng bố ‘Triều Đại Việt’

Theo cáo trạng, đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức “Triều Đại Việt” thực hiện. Tổ chức này do Ngô Hùng (ở Canada, đang bị truy nã quốc tế) tự phong làm Tổng tư lệnh và thường xuyên đăng tải các video livestream trên mạng xã hội nhằm tuyên truyền, nói xấu Đảng, nhà nước, đả kích chế độ xã hội chủ nghĩa; lôi kéo và chỉ đạo mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ, gây nổ tại trụ sở cơ quan nhà nước, công an…