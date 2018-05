UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ đánh ghen dã man

UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu UBND H.Cái Nước báo cáo việc điều tra làm rõ, xử lý trước ngày 31.5.

Như

, người đàn ông trong clip" đánh ghen dã man" xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao những ngày qua được xác định là thượng úy Nguyễn Văn Thi, đang công tác tại Phân trại K3, thuộc Trại giam Cái Tàu (Tổng cục 8, Bộ Công an; có trụ sở ở xã Khánh An, H.U Minh, Cà Mau). Trại giam đã tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị tước quân tịch đối với thượng úy Thi. Hiện hồ sơ đang chuyển về Bộ Công an để có quyết định cuối cùng. Cũng theo nguồn tin trên, người nữ trong clip được xác định là T.H.P, cán bộ ấp 11, xã Nguyễn Phích, H.U Minh.

Thanh Niên