UBND tỉnh Nghệ An có thêm 2 Phó Chủ tịch

Sáng nay 11.11, tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa 17 họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu, bầu bổ sung 2 phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (nhiệm kỳ 2016-2021).

Kết quả, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN-PTNT và ông Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu (52 tuổi, quê ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), có trình độ thạc sĩ kỹ thuật, từng giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy Yên Thành (Nghệ An), Giám đốc Sở NN-PTNT Nghệ An: Ông Bùi Đình Long (53 tuổi, quê ở xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An), có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn.

Trước khi bầu 2 phó chủ tịch, HĐND tỉnh Nghệ An đã miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Đinh Viết Hồng, nghỉ hưu theo quy định.