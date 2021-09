Ứng dụng PC-COVID chưa thể đồng bộ hóa dữ liệu, người dân sốt ruột

Đáng chú ý, ứng dụng PC-COVID được liên thông để thực hiện đối soát, xác thực với bốn nguồn dữ liệu lớn, quan trọng gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý); Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý); Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng, phòng ngừa Covid -19 (do Bộ Y tế quản lý) và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm Covid-19.