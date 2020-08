Ứng phó tình huống 'lạ' trong phòng dịch

May là đã… cẩn thận lấy mẫu

Trước khi chuyển sang Bệnh viện (BV) 199 - Bộ Công an ngày 13.8, ông T.P.H (bệnh nhân 1.040; 55 tuổi, trú thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã có thời gian dài điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc BV Đà Nẵng do hội chứng thần kinh guillain barre, đái đường týp 2, suy kiệt, yếu tứ chi, phụ thuộc máy thở... từ ngày 23.7. Khi BV Đà Nẵng “làm sạch”, bệnh nhân (BN) này cùng với gần 1.000 BN khác phải trải qua các xét nghiệm Covid-19 trước khi chuyển đi, cho kết quả 2 lần đều âm tính với Covid-19. Cũng do BN này có liên quan đến BV Đà Nẵng, nên sau khi tiếp nhận, ngày 14.8 BV 199 - Bộ Công an lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và tiếp tục cho kết quả âm tính. Từ đó, BN được chăm sóc, theo dõi và điều trị theo tiêu chuẩn của những BN có liên quan đến BV Đà Nẵng.