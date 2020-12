Út 'trọc' khai báo bất nhất

Ngày 10.12, Tòa án quân sự T.Ư mở phiên xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo với 7 bị cáo và một số tổ chức, cá nhân trong vụ án giao đất quốc phòng cho tư nhân, xảy ra tại TP.HCM. Trong vụ án này có 5 bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; 2 bị cáo kháng cáo kêu oan. Trong đó Đinh Ngọc Hệ (cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và kêu oan.

Út “trọc” sáng kêu oan, chiều… xin lỗi HĐXX

Trong ngày xét xử đầu tiên, HĐXX dành thời gian thẩm vấn để làm rõ nội dung kháng cáo của các bị cáo. Nêu lý do kháng cáo tại tòa, Đinh Ngọc Hệ cho biết trong quá trình điều tra xét xử, bị cáo đã liên tục kêu oan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không được tòa sơ thẩm ghi nhận. Bị cáo cho rằng bản thân không có mối liên hệ gì với Công ty TNHH Yên Khánh (Công ty Yên Khánh); không nhờ cháu ruột là Vũ Thị Hoan đứng tên Giám đốc Công ty Yên Khánh; đồng thời không tham gia vào việc đàm phán, ký hợp đồng đối với khu đất số 7 - 9 Tôn Đức Thắng (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM).

HĐXX đã công bố các lời khai của 2 bị cáo cùng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Phạm Văn Diệt, Giám đốc điều hành Công ty Yên Khánh và Vũ Thị Hoan, Giám đốc Công ty Yên Khánh. Qua đó, các bị cáo này đều khẳng định công ty do Đinh Ngọc Hệ thành lập và đứng sau điều hành mọi hoạt động. Tuy nhiên, Đinh Ngọc Hệ vẫn than thở: “Tòa sơ thẩm chủ yếu dùng lời khai người khác để buộc tội tôi. Trong khi những người này có đầy đủ tư cách, năng lực để chịu trách nhiệm của mình”. Được chủ tọa gọi lên nêu quan điểm về lời khai của bị cáo Đinh Ngọc Hệ, bị cáo Hoan nhận xét: “Ông Hệ nói không đúng sự thật”.

Đến phiên thẩm vấn đầu giờ chiều, Đinh Ngọc Hệ bất ngờ xin lỗi HĐXX tòa sơ thẩm và cơ quan điều tra, đồng thời thừa nhận các tài sản và công ty là của bị cáo, do bị cáo đứng ra thành lập và nhờ Vũ Thị Hoan đứng tên. Lý giải về việc thay đổi lời khai, bị cáo cho biết trước khi xảy ra vụ án này, đã có đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động đối với Công ty Yên Khánh. “Thời điểm này bị cáo Phạm Văn Diệt chưa bị bắt cùng, nói với tôi anh không liên quan gì, không có cổ phần cổ phiếu tại đây, công ty thì do cháu anh đứng tên. Anh Diệt cũng nói với tôi là nắm vững các hoạt động chuyên môn nên để anh trả lời cơ quan chức năng, anh không nên nhận gì. Vì vậy, tôi cứ xuôi theo cái tư duy đó và cảm thấy rất nặng nề”, bị cáo Hệ nói và cho rằng các sai phạm, hậu quả nếu có xảy ra là thuộc trách nhiệm của Phạm Văn Diệt bởi đã giao toàn quyền do Diệt quyết định.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến xin hưởng án treo

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Hiến , cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cựu đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, xin HĐXX cho áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc hưởng án treo, với lý do tòa sơ thẩm đánh giá chưa đầy đủ về bối cảnh, nguyên nhân xảy ra vụ án cũng như các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo. Theo bị cáo Hiến, chủ trương đưa đất quốc phòng làm kinh tế là do Đảng ủy Quân chủng Hải quân ra nghị quyết, bị cáo chỉ là một cá nhân thực hiện nhiệm vụ của tập thể giao.

Theo bản án sơ thẩm, Quân chủng Hải quân được giao quản lý các khu đất số 2, số 7 - 9, số 9 - 11 có tổng diện tích hơn 7.300 m2, trên đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Sau khi được Bộ Quốc phòng đồng ý chủ trương chuyển đổi đất quốc phòng làm kinh tế, các bị cáo trong vụ án đã thiếu kiểm tra, kiểm soát dẫn đến Công ty Yên Khánh lợi dụng, chiếm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mang thế chấp ngân hàng, gây thất thoát cho nhà nước số tiền 939 tỉ đồng.