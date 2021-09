Ủy ban Kiểm tra tỉnh Phú Thọ kỷ luật 4 cán bộ Công an

Theo trang thông tin của Ủy ban Kiểm tra T.Ư , ngày 30.8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 cán bộ nguyên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh và 1 cán bộ nguyên Phó đội trưởng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định kỷ luật khiển trách đối với các ông: Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Chi bộ, trung tá, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an TX.Phú thọ (nguyên Phó đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Phú Thọ); Đỗ Thanh Tùng, đại úy, Phó trưởng Công an X.Thắng Sơn, H.Thanh Sơn (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Phú Thọ); Đỗ Việt Tuyên, thượng úy, cán bộ Công an P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Phú Thọ).

Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh Phú Thọ, năm 2018, khi còn là cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Phú Thọ các cán bộ trên đã thiếu trách nhiệm, không thẩm tra, xác minh làm rõ nguồn gốc hàng hóa tạm giữ dẫn đến việc Đội Quản lý thị trường cơ động tỉnh Phú Thọ xác định, ban hành quyết định trả lại hàng hóa cho Công ty TNHH đầu tư AMY Việt Nam (địa chỉ tại số 23, ngõ 222, phố Lê Duẩn, P.Khâm Thiên, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) không đảm bảo căn cứ, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra tỉnh Phú Thọ cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối các ông Đỗ Trí Hùng, thiếu tá, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an H.Yên Lập (nguyên Phó đội trưởng - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ).

Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh Phú Thọ, năm 2019, với cương vị là Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ, ông Đỗ Trí Hùng chưa thực hiện đúng trách nhiệm trong việc tham gia phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 3 tàu chở bán dầu trái phép tại Cảng Sông Lô, H.Đoan Hùng.