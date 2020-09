Va chạm xe container đậu bên lề đường, người chạy xe máy tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 23 giờ 30 ngày 7.9, trên Quốc lộ 20, đoạn qua phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc ( Lâm Đồng ).

Vào thời điểm trên, xe máy BS 37K1 - 61.. do anh N.D.Đ (33 tuổi, ngụ xã Thanh An, H.Thanh Chương, Nghệ An, tạm trú tại phường 2, TP.Bảo Lộc) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP.HCM đi TP.Đà Lạt.

Công an khám nghiệm hiện trường Ảnh: Trùng Dương

Khi đến địa điểm trên, xe máy va chạm với xe container BS 51D1 - 195.23, kéo theo rơ móoc BS 51R - 090.65 do anh Lộ Văn Hận (34 tuổi, ngụ Bạc Liêu) điều khiển, đang dừng đỗ bên lề đường do xe bị hư hỏng.

Cú va chạm mạnh khiến anh Đ. tử vong tại chỗ, xe máy biến dạng hoàn toàn.