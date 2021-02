Vắc xin Covid-19 Việt Nam: Nano Covax thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 từ 26.2

Kết thúc giai đoạn 1, bước đầu đánh giá vắc xin Covid-19 Nano Covax ở cả 3 liều 25 mg, 50 mg và 75 mg đều có sinh miễn dịch đáp ứng tốt, an toàn, có tác dụng với vi rút Covid-19, kể cả chủng biến thể mới.

Một số ít trường hợp có biểu hiện đau tại vị trí tiêm, sốt nhẹ nhưng đều hết sau 1- 2 ngày. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được liều nào là tối ưu do số lượng người thử nghiệm còn ít, thời gian theo dõi còn ngắn.

Cũng theo ông Quang, ngày 26.2, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn 2 thử nghiệm vắc xin Covid-19 Nano Covax trên 560 người, độ tuổi từ 18 - 65, thời gian kéo dài 6 tháng. Đối tượng tham gia vào quá trình tiêm thử nghiệm vắc xin đợt 2 ở Học viện quân y (Bộ Quốc phòng) và Trung tâm y tế Bến Lức (Long An).

Giai đoạn 2 thử nghiệm vẫn tiếp tục 3 nhóm liều (25 mg, 50 mg và 75 mg). Mỗi nhóm tiêm khoảng 180 người với các độ tuổi khác nhau (từ 18 - 65) để có sự đánh giá dài hơn, từ đó có sự lựa chọn liều cho người dân một cách hiệu quả.

Ở đợt thử nghiệm lần 2, ngoài 3 nhóm sử dụng vắc xin, thì còn 1 nhóm sử dụng giả dược nhằm để đánh giá tỉ lệ sinh miễn dịch trên từng đối tượng. Giai đoạn 2 có sự tham gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP.HCM.

Chọn Long An để thử nghiệm vắc xin Covid-19 Việt Nam Nano Covax giai đoạn 2, theo ông Quang, đó là vì được sự ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An và H.Bến Lức. Ngoài ra, Long An có hệ thống cơ sở y tế hoàn chỉnh từ tỉnh, huyện đến xã; cán bộ y tế tỉnh này cũng đã tham gia vào các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, có kinh nghiệm. Long An cũng là tỉnh giáp với TP.HCM, do vậy việc vận chuyển vắc xin hoặc mẫu phân tích về Viện Pasteur TP.HCM cũng thuận lợi.