Vạch nhiều sai phạm tại dự án The Diamond Park Mê Linh của Videc Group

Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ sau khi Thanh tra TP.Hà Nội có kết luận thanh tra toàn diện về dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp (The Diamond Park) tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, của chủ đầu tư Videc Group, do ông Trần Đức Huế làm Tổng giám đốc.

Việc thực hiện thanh tra toàn diện dự án The Diamond Park thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hồi cuối năm 2018.

Không đủ năng lực vẫn được làm dự án

Theo đó, Dự án The Diamond Park do Công ty cổ phần tập đoàn Videc (Videc Group), tiền thân là Công ty Cổ phần đầu tư - thiết kế và xây dựng Việt Nam, làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt quy hoạch chỉ tiết 1/500, giao đất và cho phép đầu tư giai đoạn trước khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mê Linh hợp nhất về TP.Hà Nội (trước ngày 1.8.2008).

Đến thời điểm thanh tra, dự án rộng gần 16,8 ha này đã giải phóng mặt bằng được hơn 95%; đã thi công san nền, thoát nước, đường giao thông, chiếu sáng…

Bên trong dự án The Diamond Park ở huyện Mê Linh đã thi công đường giao thông Ảnh Lê Quân

Tại kết luận thanh tra, Thanh tra TP.Hà Nội chỉ rõ một số nội dung tồn tại, sai phạm của các sở, ngành thuộc tỉnh Vĩnh Phúc khi tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt dự án; phê duyệt quy hoạch; trình tự thu hồi đất, giao đất; chỉ định chủ đầu tư; năng lực chủ đầu tư; phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất; phê duyệt ưu đãi đầu tư; xác định tổng mức đầu tư…

Cụ thể, về phê duyệt quy hoạch, dự án không lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500, vi phạm quy định của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập thẩm định và quản lý quy hoạch. Tiếp đó, khi lập quy hoạch chi tiết 1/500 và được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt có nội dung khác so với quy hoạch 1/2.000 Khu đô thị mới Mê Linh, cũng là sai quy định pháp luật.

Về quá trình thu hồi đất, Thanh tra TP.Hà Nội chỉ rõ, dự án có quyết định thu hồi đất, giao đất, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng trước khi có quyết định cho phép đầu tư, không có biên bản bàn giao mốc giới tại thực địa là không đúng quy định pháp luật.

Sai phạm về năng lực chủ đầu tư cũng được Thanh tra TP.Hà Nội chỉ ra, như việc giai đoạn phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư ban đầu 73,9 tỉ đồng thì vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư đảm bảo theo quy định, nhưng khi thay đổi nội dung đầu tư, tăng mức tổng đầu tư lên 134,6 tỉ đồng thì vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư vẫn không được tăng lên theo tỷ lệ tương ứng theo tỷ lệ tối thiểu quy định mà vẫn được các sở, ngành liên quan chấp nhận. Việc cho phép chủ đầu tư không đủ năng lực về tài chính là vi phạm quy định pháp luật...

Nhiều vị trí đất bên trong dự án đã được bán trái quy định pháp luật Ảnh Lê Quân

Huy động vốn trái pháp luật gần trăm tỉ đồng

Đáng chú ý, theo kết luận thanh tra, Videc huy động vốn trái luật. Cụ thể, năm 2010, trước khi giải phóng mặt bằng và chưa xây dựng hạ tầng dự án The Diamond Park, chủ đầu tư đã ký 74 hợp đồng huy động vốn giá trị hợp đồng hơn 86 tỉ đồng, đến thời điểm thanh tra đã thu hơn 79,7 tỉ đồng. Việc huy động vốn của Videc Group bị chỉ rõ là trái quy định pháp luật.

Năm 2013, chủ đầu tư tiếp tục huy động vốn dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư với nhà đầu tư cá nhân 2 căn nhà liền kề, tổng giá trị hợp đồng là hơn 1,3 tỉ đồng, đã thu hơn 515 triệu đồng khi chưa được phê duyệt lại dự án, không có báo cáo Sở Xây dựng là vi phạm quy định của Chính phủ về huy động vốn, hợp tác đầu tư…

Năm 2017, 2018, chủ đầu tư Videc Group lại tiếp tục ký 87 hợp đồng mua bán với các hộ dân (bao gồm cả giá trị xây dựng) với tổng giá trị hợp đồng hơn 226,3 tỉ đồng, đã thu hơn 89,4 tỉ đồng khi chưa điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, chưa thông báo nhà ở đủ điều kiện bán...

Khu nhà điều hành dự án tại The Diamond Park Ảnh Lê Quân

Về tiến độ dự án, Thanh tra TP.Hà Nội xác định dự án The Diamond Park bị chậm tiến độ, ngoài lý do khách quan về việc hợp nhất huyện Mê Linh về TP.Hà Nội, còn nguyên nhân chủ quan do Videc Group lập nhiệm vụ, đồ án chưa đảm bảo chất lượng, phải chỉnh sửa bổ sung 2 lần và việc nộp nhiệm vụ quy hoạch chậm trên 1 tháng (quá thời hạn quy định của pháp luật)...

Thanh tra TP.Hà Nội kiến nghị UBND TP.Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những sai phạm được chỉ ra tại dự án The Diamond Park; đồng thời, giao sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì cùng các sở, ngành liên quan xử lý vi phạm hành chính đối với các sai phạm của Videc Group tại dự án The Diamond Park.

Sau khi Videc Group đã khắc phục sai phạm mới đánh giá năng lực chủ đầu tư và xem xét về việc đầu tư, về giao đất, cho thuê đất, tiền sử dụng đất, về tên dự án,... báo cáo đề xuất UBND TP.Hà Nội quyết định.

Thanh tra TP.Hà Nội cũng yêu cầu UBND huyện Mê Linh nghiêm túc rút kinh nghiệm về tồn tại nêu tại phần kết luận, yêu cầu Videc Group kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các sai phạm đã nêu tại kết luận thanh tra toàn diện dự án The Diamond Park và tổ chức khắc phục các sai phạm, chấp hành xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước.