Vẫn chưa có đánh giá môi trường chiến lược khu vực nhiệt điện Vĩnh Tân

Bụi than "tấn công" nhà dân ở đâu ra? Theo ông Đoàn Văn Thái, Phó giám đốc Sở TN - MT Bình Thuận, Sở đã lấy mẫu phân tích bụi đen phát tán vào nhà dân và đã có kết quả. Nhưng theo ông Thái hiện nay không phải mùa cao điểm, lấy bụi ở nhà dân đi xét nghiệm không đủ mẫu để phân tích, do vậy kết quả không chính xác. Cũng theo ông Thái, EVN có kế hoạch bao kín hết các kho than, nhưng đến nay vẫn chưa làm. Ông Thái đề nghị EVN sớm triển khai để tránh phát tán bụi than. Thời gian qua, Sở TN - MT đã 3 lần xử phạt các nhà máy để phát tán bụi than. Phó chủ tịch UBND H.Tuy Phong Nguyễn Trung Trực bức xúc: "Các nhà máy nói đạt tiêu chuẩn nhưng thực tế là bụi đen lọt vào nhà dân. Tôi đã xuống tận nhà dân vào ban đêm để kiểm tra và thấy việc này là có thật. Mong các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân có giải pháp xử lý sao cho hạn chế khói bụi”. Theo ông Trực, bãi xỉ Vĩnh Tân 2 đã nâng cao đến tầng thứ 4, rất nguy hiểm khi mưa lũ về.