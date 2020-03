Vấn đề cuối cùng vẫn là đời sống nhân dân

Dự kiến, hội nghị diễn ra ngày 31.3, sẽ tập trung bàn về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách cho 4 nội dung: tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động , bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch Covid-19

Đối với vấn đề tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng cho rằng chúng ta gặp tình trạng yếu cả cung, yếu cả cầu nên phải tìm thấy thị trường mới ở trong nước và thị trường lớn ở nước ngoài; phải có biện pháp giữ ổn định sản xuất kinh doanh, nếu không, không thể giải quyết việc làm và tăng trưởng.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng cho biết chúng ta có khoảng 30 tỉ USD vốn đầu tư công cần giải ngân trong năm nay, bao gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn vay. Ba tháng đầu năm, mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng số vốn chưa giải ngân theo kế hoạch còn rất lớn, nên cần có chế tài để giải quyết dứt điểm vấn đề giải ngân vốn đầu tư công.

Với vấn đề an sinh xã hội, theo Thủ tướng, khi tình trạng nghỉ việc không lương, thất nghiệp diễn ra trên toàn cầu và ở nước ta thì đây là vấn đề lớn, bởi dù có bàn nhiều thứ song cuối cùng là để vì đời sống của nhân dân, của công nhân, đối tượng chính sách. Thủ tướng cũng lưu ý, một khi đời sống khó khăn sẽ dẫn tới những nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Do vậy, Bộ Công an cần có giải pháp không để tình trạng lộn xộn xảy ra, gây mất an ninh trật tự.

Về tiền tệ, Thủ tướng lưu ý các giải pháp hỗ trợ vốn, giảm lãi suất, trong đó tiếp tục nghiên cứu việc cho vay tái cấp vốn, lãi suất 0% hỗ trợ doanh nghiệp trả lương cho người lao động. Thủ tướng cũng đề nghị tính toán, nghiên cứu một gói nữa từ trái phiếu chính phủ để kích cầu.