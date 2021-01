Vận thăng bị rơi khiến 3 công nhân tử vong do Trung Quốc sản xuất

Liên quan đến vụ rơi lồng vận thăng tại công trình xây dựng trụ sở Sở Tài chính Nghệ An khiến 3 công nhân tử vong, 8 người bị thương, sáng 6.1, Công an Nghệ An cho biết vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Sở Tài chính Nghệ An cũng vừa phát thông cáo báo chí thông tin về vụ việc nghiêm trọng này.

Theo thông cáo, sự việc xảy ra khoảng 13 giờ 5 phút ngày 2.1, tại công trình thi công trụ sở làm việc của Sở Tài chính Nghệ An (đường Lê Nin, TP.Vinh, Nghệ An). Thời điểm đó, vận thăng lồng chở 11 người lên tầng cao làm việc thì bị rơi từ độ cao tầng 4 (khoảng 16 m) xuống đất, khiến cả 11 người trong thang gặp nạn.

Sau khi sự việc xảy ra, những người có mặt tại công trường lập tức gọi xe cứu thương đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cho lãnh đạo đơn vị thi công, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan.

Do chấn thương quá nặng, 3 công nhân đã tử vong, 8 công nhân còn lại đang được điều trị tại bệnh viện.

Vận thăng bị rơi khiến 11 công nhân gặp nạn ẢNH K.HOAN

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã đến lập biên bản và phong tỏa công trình, niêm phong các trang thiết bị liên quan và yêu cầu tạm dừng thi công. Lãnh đạo Sở Y tế, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Tài chính Nghệ An đã đến động viên, thăm hỏi các gia đình người bị nạn.

Theo Sở Tài chính Nghệ An, vận thăng gặp nạn có mã hiệu SC 100, do Trung Quốc sản xuất năm 2016, có biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn (vận thăng chở hàng có người đi kèm) số 20-257/KĐMN, ngày 24.8.2020 do công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam thực hiện kiểm định, hạn kiểm định đến ngày 24.8.2021.

Nguyên nhân xảy ra sự việc cũng như xử lý trách nhiệm của những người có liên quan đang chờ kết quả điều tra chính thức từ Công an tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng. Sở Tài chính Nghệ An cũng cam kết hợp tác với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, xử lý trách nhiệm các các nhân và tổ chức liên quan đúng pháp luật.