Vây bắt nhóm người nghi vận chuyển ma túy ôm súng cố thủ trong ô tô

Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an H.Hương Sơn phát hiện nhóm người trên đi trên 2 xe bán tải màu trắng lưu thông trên QL8C theo hướng H.Đức Thọ - H.Hương Sơn (Hà Tĩnh), có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Thấy 2 đối tượng hung hăng và ôm súng cố thủ trong xe, Công an H.Hương Sơn đã phong tỏa toàn bộ các ngả đường để tránh gây thiệt hại cho người dân. Đồng thời, báo cáo Công an tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh xin hỗ trợ thêm lực lượng. Ngay sau đó, hàng trăm cảnh sát và BĐBP đã được huy động đến hiện trường để vây ráp.

Sau hơn 1 giờ vận động thuyết phục, 1 đối tượng ra khỏi xe, đưa hai tay ra hiệu đầu thú. Đối tượng còn lại là Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, ngụ xã Sơn Tây, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn ôm súng cố thủ trong xe. Lực lượng chức năng đã phải đưa người thân của Trung đến vận động. Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cũng vận động Trung đầu hàng. Ngoài ra, lực lượng chức năng vào vị trí, xe thiết giáp cùng chó nghiệp vụ cũng được huy động sẵn sàng xử lý khi có tình huống.

Đến 19 giờ, Trung bất ngờ mở cửa xe, trên tay cầm 1 khẩu súng K54 và 1 quả lựu đạn. Sau đó, Trung gí súng vào đầu đòi tự sát. Sau khi được các trinh sát liên tục thuyết phục, Trung mới chịu bỏ súng và lựu đạn xuống đất đầu thú. Sau khi khống chế được cả 3 nghi phạm, công an đã tiến hành khám xét trên 2 ô tô, đồng thời khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc.

Tối 15.2, đại tá Lê Văn Sao cho biết 3 đối tượng vừa bị bắt giữ nằm trong chuyên án vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới từ Lào về VN qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh). Chuyên án này do Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng chống ma túy Bộ Công an xác lập đấu tranh.

Theo đại tá Sao, còn 1 nghi phạm trong nhóm vận chuyển ma túy đang bỏ trốn, công an vẫn đang tiếp tục truy bắt. "Qua kiểm tra trên 1 xe ô tô của nhóm đối tượng, chúng tôi phát hiện trên xe này có 9 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp. Xe còn lại vẫn đang được khám nghiệm, kiểm tra", đại tá Sao cho biết thêm.