Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên 'mất tích': Các cơ sở 'team khởi nghiệp 360' đóng cửa, chuyển địa bàn?

Bộ Công an đã nắm vụ việc Trả lời PV Thanh Niên chiều 16.6, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đã nắm được thông tin hàng loạt sinh viên “mất tích” do chạy theo kinh doanh đa cấp. “Hoạt động kinh doanh đa cấp trong thời gian vừa qua có nhiều diễn biến rất phức tạp, Thủ tướng đã có chỉ thị và lãnh đạo Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh. Trong đó, đối với loại tội phạm liên quan kinh doanh đa cấp, lợi dụng đa cấp lừa đảo đã được giao Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Cục Cảnh sát hình sự (C02) điều tra, xử lý. Ngoài ra, trách nhiệm phòng ngừa, đấu tranh này còn được phân cấp về cho công an các địa phương”, thiếu tướng Tô Ân Xô nói và đề nghị Thanh Niên chuyển hồ sơ vụ việc để C02 phối hợp làm rõ. Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng C02, cũng cho hay đã nắm được thông tin và yêu cầu lực lượng cảnh sát hình sự nắm tình hình tại các địa phương báo cáo về Bộ. Theo thiếu tướng Hà, C02 cũng đã làm việc với Vụ Học sinh - sinh viên của Bộ GD-ĐT để nắm thông tin thêm từ các trường về từng sự vụ cụ thể. Thiếu tướng Hà khẳng định C02 sẽ sớm nhận diện rõ về phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng và đưa ra các biện pháp phòng ngừa cũng như phối hợp với các địa phương lên kế hoạch đấu tranh. Thái Sơn