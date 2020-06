Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên 'mất tích': 'Team khởi nghiệp 360' vươn vòi ra các tỉnh

Sau khi loạt bài điều tra về “Team khởi nghiệp 360” được khởi đăng trên Báo Thanh Niên , không chỉ nạn nhân tại TP.HCM mà nhiều người ở Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Đắk Lắk... đã trình báo, tố cáo đường dây này có dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh đa cấp trái phép, trốn thuế; làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - nói về loạt bài điều tra "Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên mất tích" trên Báo Thanh Niên - Thực hiện: Thái Sơn

Nhiều nạn nhân tại các tỉnh dính “bẫy”

Ngày 29.6, trao đổi với PV Thanh Niên , ông N.X.L (35 tuổi, ngụ tại TP.Dĩ An, Bình Dương) cho hay vào tháng 2.2020, ông cùng 11 người khác đã nộp đơn tố cáo đến Viện KSND TP.Thuận An, Viện KSND tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bình Dương về hành vi kinh doanh đa cấp biến tướng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một công ty có trụ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP.Hòa Lân, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, do ông Đ.H.T là đại diện pháp luật, bà B.L là giám đốc văn phòng.

Theo ông L., công ty này thuộc “Team khởi nghiệp 360” có chi nhánh tại Bình Dương. Cụ thể, sau khi bị lừa hơn 9 triệu đồng vào đường dây “Team khởi nghiệp 360” tại cơ sở trên, ông L. bị những người trong công ty này dụ dỗ mua thêm hai mã 9090 (tương đương hơn 9 triệu đồng) để lên gói tam giác vàng và biết giá của các gói doanh nhân. “Tổng số tiền mà 12 nạn nhân tố cáo bị lừa hơn 600 triệu đồng, chưa kể các nạn nhân còn kéo thêm bạn bè, người thân vào”, ông L. nói. “Các cơ quan chức năng đã trả lời bằng văn bản cho tôi vào khoảng cuối tháng 2 và đầu tháng 3, rằng đã chuyển đơn tố giác tội phạm của tôi và những nạn nhân khác đến cơ quan công an TP.Thuận An để giải quyết theo thẩm quyền. Riêng Viện KSND TP.Thuận An ghi rõ sẽ thực hiện chức năng kiểm sát việc giải quyết đối với đơn trên theo quy định của pháp luật”, ông L. cho biết.

Thông báo của Viện KSND tỉnh Bình Dương về việc tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo “Team khởi nghiệp 360”

Những ngày qua, Báo Thanh Niên cũng tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo của những người sống tại TP.Dĩ An (Bình Dương); TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, H.Trảng Bom, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai); TX.Phú Mỹ (Bà Rịa -Vũng Tàu)... về phương thức hoạt động của “Team khởi nghiệp 360” có nhiều dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức đa cấp trá hình.

Theo trình bày của bà Đ.N.S (63 tuổi, ngụ Đồng Nai), bà bị đường dây “Team khởi nghiệp 360” lừa hơn 112 triệu đồng. Trước đó, qua tờ rơi tuyển dụng với mức lương hứa hẹn 3 triệu đồng/tháng, làm 3 tiếng/ngày, bà S. đến đăng ký và được chỉ dẫn đến một công ty tại H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Sau 3 ngày đào tạo, bà S. được các nhân viên tại đây thuyết phục tham gia “Câu lạc bộ (CLB) 126” và mở “gói đồng” của “CLB doanh nhân”, buộc bà đóng hơn 112 triệu đồng. “Khi tôi nói không có tiền, những người này chỉ cho tôi cách mượn tiền bạn bè, người thân. Vì tôi quá tuổi để vay ngân hàng, họ còn chở tôi về tận nhà thuyết phục con trai tôi cầm cố giấy tờ nhà để có tiền nộp vào CLB doanh nhân”, bà S. nói. Sau đó, con trai bà S. đồng ý cầm cố giấy tờ nhà lấy tiền đầu tư lên “gói doanh nhân”. Dù đã đóng hơn 100 triệu đồng nhưng đổi lại, mỗi tháng bà chỉ được trả 1 triệu đồng xem như tiền lương cứng, trong khi con bà phải trả hơn 8 triệu đồng/tháng tiền nợ đã vay.

“Nhóm người này khi lấy tiền thì chỉ cho tôi học việc. Tôi được dạy cách ăn nói để giới thiệu sản phẩm và tìm cách thuyết phục những người có độ tuổi giống mình tham gia CLB đó. Tôi vừa mang nợ, vừa cảm thấy lương tâm không cho phép lừa đảo người khác nên thôi việc”, bà S. cho hay.

48 nạn nhân tố bị lừa 3,5 tỉ đồng

Ngày 29.6, PV Thanh Niên thu thập được danh tính 48 người tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Lắk là nạn nhân của “Team khởi nghiệp 360” với số tiền bị lừa lên đến 3,5 tỉ đồng. Hầu hết các nạn nhân này đều là sinh viên (SV) năm 1 - 2 hoặc công nhân; thấy thông tin tuyển dụng “việc nhẹ”, “lương cao” trên mạng xã hội nên đăng ký phỏng vấn. Những nạn nhân được nhận vào trực điện thoại, nhập dữ liệu nhưng sau 3 ngày đào tạo thì những người này được “Team khởi nghiệp 360” hướng dẫn sang bộ phận kinh doanh . Nạn nhân được yêu cầu mua gói sản phẩm hơn 9 triệu đồng để trở thành nhân viên; tiếp tục mua các gói “doanh nhân” từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Tất cả nạn nhân đều mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm người có dấu hiệu lừa đảo, để cứu nhiều SV đang mắc kẹt trong “Team khởi nghiệp 360” chưa thể thoát ra được.

T. (một quản lý trong hệ thống “Team khởi nghiệp 360”, vừa rời bỏ nhóm) đã cung cấp thêm cho PV Thanh Niên một số thủ đoạn của đường dây này. “Đó là đường dây lừa đảo có tổ chức chuyên nghiệp, tôi là một trong số rất nhiều nạn nhân trong đó”, T. mở đầu câu chuyện. Theo đó, năm 2018, T. mới là SV năm nhất, đi kiếm việc làm thêm thì bị dẫn dắt vào một địa chỉ trên đường Cây Keo (Q.Thủ Đức, TP.HCM). Tại đây, T. được H.V.S (26 tuổi - một trong những người điều hành “Team khởi nghiệp 360”) dẫn dắt. T. được S. hướng dẫn mang bộ hồ sơ du học giả về gia đình xin gần 400 triệu đồng để mua gói “doanh nhân” vàng. Sau khi lấy gần 400 triệu đồng của bố mẹ, S. hướng dẫn T. bỏ học rồi lẩn trốn. “Bắt đầu từ đó, tôi sống những ngày trốn chui nhủi trong phòng trọ. Cuộc sống 2 năm làm tại “Team khởi nghiệp 360” không khác gì địa ngục. Tại đây không có bán hàng mà chỉ học, làm theo những chiêu thức của những người quản lý như Đ.T T.T, H.V.S, T.T.C.T… để lôi kéo, dụ dỗ nhiều SV khác vào đường dây mới có tiền để sống”, T. kể.

Theo T., hiện tại có hàng trăm SV đang dính vào “Team khởi nghiệp 360” mà không dám dứt ra vì sợ bị trả thù; không dám đối diện sự thật với bố mẹ, bạn bè; không còn đường đi học lại…