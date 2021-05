Vi phạm nồng độ cồn, tài xế ở Vĩnh Long bị phạt 35 triệu đồng

Theo quyết định, ngày 22.4 Công an TP.Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.B. (36 tuổi, ngụ ấp An Phú A, xã Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long), khi anh này đang điều khiển ô tô trên đường có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở (cụ thể là 0,571 mg/1 lít khí thở).