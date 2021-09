Vi phạm quy định chống dịch Covid-19, còn đấm bảo vệ bệnh viện, lãnh 6 tháng tù

Ngày 28.9, TAND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Công Nguyên (26 tuổi, ngụ tại P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc) về tội “Chống người thi hành công vụ” trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo cáo trạng, vào tối 19.5, nghe tin mẹ là bà T.T.A.M. bị tai nạn giao thông, Nguyễn Công Nguyên đã tới Bệnh viện II Lâm Đồng để thăm mẹ. Tại đây, sau khi trình bày lý do, Nguyên đã được ông Lê Cao Thắng, bảo vệ Bệnh viện II Lâm Đồng cho vào đồng thời giải thích về nội quy, trong đó, có quy định mỗi bệnh nhân chỉ cho phép 1 người nhà vào thăm nuôi nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại bệnh viện, Nguyên thấy cậu và em gái đi cùng xe ô tô chở bà M. vào cấp cứu. Sau đó, tiếp tục có 2 người là bà T.T.K.P. (dì ruột của Nguyên) và con gái bà P. đến nhưng không được ông Lê Cao Thắng cho vào bên trong bệnh viện.

Vì vậy, bà P. gọi điện thoại cho Nguyên ra cổng để xin phép bảo vệ vào đóng viện phí. Tại đây, ông Thắng yêu cầu Nguyên ra ngoài để cho bà P. vào. 10 phút sau, Nguyên nhân lúc bảo vệ không để ý đã lén chạy qua cổng vào lại trong bệnh viện. Phát hiện vụ việc, ông Lê Cao Thắng đã chạy theo yêu cầu Nguyên ra ngoài tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19.

Lúc này, Nguyên không những không chấp hành mà còn vung tay đấm thẳng vào mặt ông Thắng. Phát hiện vụ việc ông Thắng bị Nguyên hành hung, những người có mặt đã vào can ngăn; đồng thời, trình báo vụ việc với Công an P.B’Lao (TP.Bảo Lộc). Tiếp nhận tin báo, Công an P.B’Lao đã có mặt tại Bệnh viện II Lâm Đồng mời Nguyên về trụ sở giải quyết vụ việc. Sau đó, Nguyên được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.