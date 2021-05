Vi rút gây bệnh Covid-19 dễ lây lan trong môi trường lạnh, kín

Liên quan đến vi rút Covid-19 lây lan ở khu công nghiệp ở Bắc Giang khiến nhiều người mắc, tại cuộc làm việc với Bắc Giang hôm qua (25.5), lãnh đạo Bộ Y tế cho biết vi rút gây bệnh Covid-19 có thể lây lan trong không khí, nhất là trong điều kiện thận lợi, như phòng kín...

Tối 26.5: Thêm 115 ca Covid-19 tại Hà Nội và 4 địa phương; trong ngày có 235 ca

Về vấn đề này, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới ( TP.HCM ), cho biết trong khu công nghiệp, nhà máy là môi trường đóng kín, đặc biệt khi có hệ thống lạnh trung tâm thì mật độ vi rút (nếu có người bệnh trong đó thải vi rút ra) sẽ rất cao, lây rất xa cho cả phân xưởng làm việc.

“Trước đây cũng đã ghi nhận 1 chùm ca siêu lây nhiễm ở quán bar ở Q.2, TP.HCM. Khi giải mã gen vi rút thì không tìm thấy sự khác biệt so với các chủng khác trên cây phân loài (vi rút). Do đó, việc siêu lây nhiễm là do môi trường đóng kín”, TS-BS Vĩnh Châu cho biết.

Đồng quan điểm, bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho rằng vi rút cúm nói chung và vi rút gây bệnh Covid-19 nói riêng tồn tại trong không gian kín và sống tốt nhất trong môi trường 4 độ C, không khí “tù” thì vi rút sống cả tháng. Từ 27 độ C trở lên, nắng, thông gió thì vi rút Covid-19 sẽ yếu và loãng ra.

Nhiều ý kiến cho rằng, trước đây người ta nghĩ vi rút gây bệnh Covid-19 lây qua giọt bắn (nước bọt) khoảng cách dưới 2 mét. Nay nghe thêm thông tin dịch này lây lan qua không khí, như vậy vi rút Covid-19 dễ làm lây lan hơn? Về vấn đề này, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh "Việc lây nhiễm vẫn là giọt bắn và ho cũng tối đa 2 mét, nhưng trong phòng kín giọt bắn cứ lơ lửng trong không khí”, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết thêm.

“Tiếp xúc gần sẽ bị lây, không đủ 5K thì bị lây, không thể nói bị nhiều như vậy là do lây qua không khí mà vì biết trễ, không phòng ngừa ngay từ đầu và lại là chủng vi rút Covid-19 lây nhanh”, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết thêm.