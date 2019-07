Vì sao chưa bắt tạm giam cựu Trưởng công an TP.Thanh Hóa ?

Trước đó vài ngày, tại cuộc họp báo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết không nắm rõ được tình hình liên quan đến ông Phương bởi vụ việc thuộc thẩm quyền của cơ quan tố tụng T.Ư.

Theo CQĐT Viện KSND tối cao, ngay sau khi nhận được đơn thư tố cáo công dân về vụ việc xâm phạm hoạt động tư pháp, cơ quan này đã điều tra và xác định có dấu hiệu tội phạm. Ngày 25.1, CQĐT Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Phương về tội nhận hối lộ , quy định tại khoản 2 điều 354 bộ luật Hình sự.

Sau khi được Viện KSND tối cao phê chuẩn, ngày 26.1, khi CQĐT Viện KSND tối cao thực hiện lệnh bắt. Nhưng trước đó, lúc 4 giờ cùng ngày, ông Phương đã nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hợp Lực, TP.Thanh Hóa do đột quỵ. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho bị can Phương nhận định, ông này bị bệnh nặng nên cơ quan chức năng chưa thực hiện lệnh bắt để tạm giam.

CQĐT Viện KSND tối cao đã thông báo đến Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thường vụ Thành ủy TP.Thanh Hóa và Đảng bộ Công an TP.Thanh Hóa về việc quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can là đảng viên; đồng thời trưng cầu giám định sức khỏe bị can Nguyễn Chí Phương.