Quảng Trị: Vì sao Cu Em bắn chết 'đại ca' Rúi?

Ngày 13.6, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay, đơn vị vẫn đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ nổ súng, làm 1 người chết xảy ra tại địa bàn TX.Quảng Trị (Quảng Trị)...

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc gần 22 giờ đêm 10.6, Ngô Đức Hùng (38 tuổi, trú P.3, TX.Quảng Trị, còn gọi là Rúi) đang ngồi nhậu cùng 2 người ở một địa điểm dọc đường Lê Hồng Phong (P.3, TX.Quảng Trị) thì Lê Thành Trung (30 tuổi, trú P.1, TX.Quảng Trị, còn gọi là Cu Em) đi ô tô đến. Khi Hùng ra nói chuyện với Trung được một lúc thì Trung rút súng, bắn vào phần bụng, hông của Hùng.

Lực lượng chức năng có mặt để bảo vệ hiện trường sáng 11.6 ẢNH: THANH LỘC

Ngay sau đó, dù được đưa đi cấp cứu nhưng Hùng đã tử vong lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Vào thời điểm này, có hàng chục thanh niên vào tập trung tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị buộc Công an tỉnh Quảng Trị phải điều hàng chục cán bộ chiến sĩ vào đảm bảo an ninh trật tự.

5 giờ đồng hồ sau khi nổ súng bắn chết nạn nhân, nghi phạm Trung đã ra đầu thú tại Công an TX.Quảng Trị.

Qua trao đổi, vị lãnh đạo trên cho biết, nguyên nhân của vụ nổ súng không phải là “thanh toán băng nhóm” hay tranh giành địa bàn, bởi cả nạn nhân và nghi phạm dù thuộc giới “anh chị” tại địa phương và rất thân thiết. “Nạn nhân là đàn anh của nghi phạm”, nguồn tin của Thanh Niên nói.

Cũng theo nguồn tin trên, trước khi vụ việc xảy ra vài ngày, giữa nạn nhân Hùng và Trung có chút mâu thuẫn trong đời sống, làm ăn, chia chác với nhau. Tuy nhiên, đến cuộc nhậu vào đêm 10.6, mâu thuẫn mới bùng phát do 2 bên có cuộc tranh cãi, thách thức nhau liên quan đến 1 cô gái (là em của một đối tượng đang bị truy nã).

Nghi can Lê Thành Trung ẢNH: THANH LỘC

Trung bỏ đi khỏi cuộc nhậu nhưng sau đó, mang súng trở lại, rồi bắn 2 phát chỉ thiên. Nghe tiếng súng, nạn nhân đã đi ra và có lời qua tiếng lại với Trung. Lúc nạn nhân quay lưng đi vào quán thì bị Trung bắn 1 phát vào lưng. Sau đó, nghi phạm lên xe ô tô màu đen, không gắn biển kiểm soát bỏ trốn. “Đúng là cả 2 cùng hoạt động trong giới “xã hội”, nhưng chúng tôi loại trừ nguyên nhân xuất phát từ thanh toán băng nhóm”, nguồn tin cho biết.

5 giờ đồng hồ căng thẳng, để từ “không thành có”

Theo một lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị), sau khi gây án, đến khoảng 3 giờ sáng ngày 11.6, nghi phạm mới ra đầu thú tại Công an TX.Quảng Trị. Để có kết quả đó, trong 5 giờ đồng hồ, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TX.Quảng Trị và các phòng ban nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị đã phải căng sức, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, để từ chỗ “không có gì để thành...có”, chứ không phải tự nhiên mà nghi phạm ra đầu thú.

“Thông tin ban đầu báo về, chỉ biết nghi phạm đi xe ô tô hiệu Hyundai Tucson màu đen, không gắn biển kiểm soát. Các nhân chứng ngồi nhậu cùng nạn nhân và nghi phạm sau vụ nổ súng, ai cũng chạy tán loạn. Những người hàng xóm thì chỉ nghe thấy tiếng súng nổ, chứ không biết ai bắn. Phải mất một thời gian lực lượng công an mới xác định được nghi phạm Trung”, vị này nói.

Suốt 5 giờ khi nghi phạm chưa ra đầu thú, các phòng ban nghiệp vụ và công an địa phương ở Quảng Trị đã triển khai các nghiệp vụ, ứng phó với các tình huống phức tạp (Trong ảnh hàng chục cảnh sát có mặt ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để vãn hồi trật tự khi có rất nhiều đối tượng xã hội khắp tỉnh Quảng Trị đổ về đây trong đêm 10 rạng sáng 11.6) ẢNH: THANH LỘC

Theo vị này do nghi phạm ban đầu tắt điện thoại, lẩn trốn, nên từ đây, nhiều tình huống đã được đặt ra như: có thể nghi phạm tiếp tục đi gây án (giải quyết những mâu thuẫn khác), có thể nghi phạm tự sát hoặc có thể nghi phạm bỏ trốn hẳn. “Nhờ sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, từng tình huống cụ thể, các phòng ban nghiệp vụ và công an địa phương đã phải tung quân, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong suốt 5 giờ căng thẳng. Giữa lúc, ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có hàng trăm đối tượng xã hội xuất hiện. Kể cả việc, vận động làm sao để nghi phạm ra đầu thú cũng là một quá trình, khi chúng tôi đã nắm được những vướng bận của nghi phạm trong cuộc sống này để khuyên nhủ hãy quay đầu”, vị này nói.

Khẩu súng hoa cải được công an vớt lên từ dưới sông ẢNH: THANH LỘC

Từ lời khai ban đầu của nghi phạm, Cơ quan công an Quảng Trị cũng đã thu giữ được 1 khẩu súng hoa cải dài hơn 1 m, được nghi phạm vứt ở 1 khúc sông, sau khi gây án.