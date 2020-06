Vì sao 'đại ca đất cảng' bị bắn giữa ban ngày?

Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án dùng súng bắn người do Vũ Quốc Long (51 tuổi, thường trú ở 33 lô 600 Thượng Đoạn Xá, P.Đông Hải 1, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) gây ra.