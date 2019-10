Vì sao 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải xin ra khỏi CLB phòng chống tội phạm?

Ngày 13.10, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Chủ tịch UBND P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), xác nhận đã tiếp nhận đơn xin ra khỏi câu lạc bộ (CLB) Phòng chống tội phạm (PCTP) P.Phú Hòa của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội phó CLB này.

Theo bà Thúy, sau khi nhận đơn, UBND phường đã họp với ngành công an, Ban Chủ nhiệm CLB PCTP phường 2 lần và đi đến thống nhất giải quyết theo nguyện vọng của anh Hải. "Nguyên nhân là anh Hải không đồng ý thực hiện theo quy chế của UBND tỉnh Bình Dương quy định về địa bàn hoạt động. Cụ thể, các thành viên CLB P.Phú Hòa được quy định truy bắt tội phạm trong địa bàn phường, khi qua địa bàn khác thì phải báo cho ban chủ nhiệm biết và báo cho CLB ở địa bàn đó cùng phối hợp", bà Thúy nói.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, anh Hải đăng đoạn clip nói về những khó khăn nếu việc truy bắt tội phạm gói gọn trong phạm vi P.Phú Hòa, đồng thời xin ra khỏi CLB. Trao đổi với PV Thanh Niên, “hiệp sĩ” Hải tỏ vẻ bức xúc: "Trong lúc đang truy đuổi trộm, cướp giật trên đường thì không thể báo được cho ai. Nếu điện thoại báo được rồi thì tội phạm chạy mất”.

Theo anh Hải, mới đây có 2 vụ bị mất ô tô tải và container ở Bình Dương, nạn nhân nhờ anh tìm giúp. Vì phương tiện có gắn định vị nên thấy các nghi phạm trộm cắp đã chạy về Bạc Liêu và An Giang. "Do người bị hại năn nỉ nhờ nên tôi cùng một số anh em đã lặn lội chạy về tới An Giang, Bạc Liêu bắt giữ cả người và tang vật giao cho công an ở hai địa phương này. Tuy nhiên, sau khi bắt được trộm xe trở về, tôi báo cho Ban Chủ nhiệm CLB PCTP P.Phú Hòa thì không những không được động viên mà còn bị phê bình, phải viết tường trình vì hoạt động sai địa bàn”, anh Hải bức xúc.

Trả lời câu hỏi vì sao quy chế hoạt động của CLB PCTP, trong đó có quy định rõ về địa bàn hoạt động, được UBND tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 2013 nhưng đến nay mới bức xúc, anh Hải nói: “Chúng tôi không bức xúc vì nhiều lý do như sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương tốt hơn, hoạt động của tội phạm thời điểm đó khác xa với thời điểm hiện nay”.

Để làm rõ thêm những bức xúc của “hiệp sĩ” Hải, chiều 13.10, PV Thanh Niên liên hệ với lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương nhưng được hẹn sẽ trả lời vào ngày 14.10. Trong khi đó, trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Công an tỉnh Bình Dương (đề nghị không nêu tên) nhận định, anh Hải thường không hoạt động theo quy chế (?).