Vì sao khởi tố, bắt giam mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại?

Chiều 25.5, đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên , cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà khẩn cấp đối với bà Trần Thị Hiền, 44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, H.Điện Biên (Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bà Hiền là mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua gây rúng động dư luận.

Theo ông Vì Văn Biến, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Hưng (H.Điện Biên), khoảng 10 giờ ngày 25.5, Công an tỉnh Điện Biên đã đọc lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nhà bà Hiền.

Theo các nhân chứng ở địa phương, gia đình bà Hiền chỉ làm nông nghiệp (làm long nhãn và nuôi, bán gà), nhưng trong thời gian ngắn đã giàu lên bất thường, xây nhà to, sắm nhiều đồ đạc, được đưa vào diện giàu nhất nhì tại địa bàn.

Đáng chú ý, ông Cao Hường (khoảng 44 tuổi, chồng bà Hiền) nghiện ma túy nặng và đang trong diện theo dõi của xã. Trước đó, ông Hường có đi làm xa, mấy năm gần đây về quê phụ giúp vợ làm nông và rất ít khi ra khỏi nhà.

Trước đó, liên quan đến vụ án nữ sinh C.T.M.D (con gái bà Trần Thị Hiền) bị sát hại gây rúng động dư luận, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 9 bị can được xác định liên quan trực tiếp đến vụ án. Cụ thể, các bị can: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú tại H.Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại H.Tuần Giáo). Các bị can này bị khởi tố về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Điện Biên cũng bắt giam Vì Thị Thu (37 tuổi, vợ của bị can Vì Văn Toán) về tội mua bán trái phép chất ma túy.