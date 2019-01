Vì sao một trung úy công an ở Thanh Hóa bất ngờ bị cho xuất ngũ?

Ngày 11.1, đại tá Lê Văn Thiệp, Trưởng Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) xác nhận thông tin trên và cho biết, lý do trung úy Bùi Đức Anh (ngụ tại thôn Tân Hương, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành; nguyên cán bộ Công an huyện Thạch Thành) bị cho xuất ngũ là do không đủ tiêu chuẩn chính trị.

Theo phản ánh của trung úy Bùi Đức Anh, năm 2010, anh Bùi Đức Anh đã đăng ký dự thi tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Khi khai báo lý lịch trong hồ sơ thi tuyển, anh Bùi Đức Anh đã khai về phần lý lịch của bố là: ông Bùi Thanh Hưng (sinh 1960), do nhận thức còn hạn chế nên năm 2002, ông Bùi Thanh Hưng đã vi phạm pháp luật và bị tuyên phạt 5 năm tù. Vì cải tạo tốt, năm 2005, ông Hưng được ra tù trước thời hạn 2 năm. Trở về địa phương sinh sống, ông Hưng được nhân dân trong thôn bầu làm công an viên.

Sau khi kê khai lý lịch, hoàn cảnh gia đình và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thẩm tra và xác định anh Bùi Đức Anh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Tháng 9.2010, anh Bùi Đức Anh nhận được giấy gọi nhập học của Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân I. Đến tháng 10.2012, sau khi hoàn thành khóa học, anh Bùi Đức Anh được điều động về công tác tại Công an tỉnh Thanh Hóa. Tháng 11.2012, anh Bùi Đức Anh được phân công công tác tại Công an huyện Thạch Thành. Trong quá trình học tập và công tác, anh Bùi Đức Anh không vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Vào cuối tháng 9.2018, trung úy Bùi Đức Anh đang công tác bình thường tại Công an huyện Thạch Thành thì nhận được quyết định của Công an tỉnh Thanh Hóa cho xuất ngũ , bắt đầu từ ngày 2.8.2018. Khi nhận được quyết định, trung úy Bùi Đức Anh hoàn toàn bất ngờ và cho rằng lỗi không phải do bản thân mình nên đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ vụ việc.

Anh Bùi Đức Anh cho biết thêm, sau khi bị cho xuất ngũ, cuộc sống của anh rất khó khăn. “Vừa qua, tôi có làm hồ sơ đi xin công việc khác, nhưng do các nơi họ xem lý lịch thấy bị cho xuất ngũ nên lại dè chừng, không nhận. Thời gian, công sức 8 năm trời đi học, công tác giờ tay trắng, cuộc sống của tôi hiện tại rất khó khăn. Đúng là bố tôi có phạm tội, nhưng trong lý lịch khi làm hồ sơ đi học tôi đều khai đầy đủ, không giấu giếm và cũng được Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đủ điều kiện. Không hiểu sao đang bình thường lại đột nhiên buộc tôi xuất ngũ nên tôi làm đơn đề nghị trả lời rõ ràng”, anh Bùi Đức Anh nói.

Theo đại tá Thiệp, qua công tác rà soát, kiểm tra lý lịch hàng năm đã phát hiện trung úy Bùi Đức Anh có bố đẻ phạm tội về ma túy nên không đủ tiêu chuẩn theo quy định. “Đúng là trong hồ sơ ban đầu thẩm định để đi học Bùi Đức Anh có khai phần về bố là từng phạm tội, nhưng không nêu rõ phạm tội gì. Trong khi phạm tội về buôn bán ma túy là 1 trong 4 tội không được chấp nhận theo quy định. Để xảy ra việc này, lỗi có phần do cán bộ trực tiếp thẩm tra (là một cán bộ công tác tại Công an huyện Thạch Thành). Cán bộ này sau đó đã bị kỷ luật cảnh cáo”, đại tá Thiệp nói.