Vì sao sân bay Long Thành chậm trễ?

Ý kiến

"Một số dự án chậm tiến độ đã gây thiệt hại rất lớn về mặt KT-XH. Việc chậm tiến độ làm tăng chi phí, trượt giá, làm giảm hoặc không còn hiệu quả đầu tư do qua thời điểm và nó còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế"

ĐB Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long)

"Theo nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), việc chậm thực hiện dự án (nói chung) làm tăng 17,6% chi phí mỗi năm, trong đó 6,5% do lạm phát và 11,1% do lợi ích của dự án bị mất đi. Tính trung bình, nếu chậm trễ 2 - 3 năm sẽ làm tăng chi phí đến 50% do phát sinh thâm hụt tài chính"

ĐB Bùi Xuân Thống (Đồng Nai)