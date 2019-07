Vì sao VKS xin lỗi oan sai, còn tòa kiến nghị xử lý 'nữ hoàng lục bình'?

“Nữ hoàng lục bình” mới được xin lỗi oan sai Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 28.5, tại HTX thủ công mỹ nghệ Ngọc Bích, ông Nguyễn Hồng Phuông, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Sóc Trăng trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai đối với bà Bích, do bị oan sai gần 10 năm qua. Bà Bích được gọi là “Nữ hoàng lục bình”, bởi thời hoàng kiêm, HTX của bà đã tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 8.000 lao động ở địa phương. Phát biểu xin lỗi công khai, ông Phuông, cho biết ngày 26.5.2010, Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố bà Bích về hành vi “Tham ô tài sản” vì có liên quan đến việc ký hợp đồng đào tạo 5 lớp học nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tại H.Mỹ Xuyên với số tiền 52,5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong suốt quá trình điều tra và điều tra lại, Công an Sóc Trăng thu thập được chứng cứ thể hiện bà Bích có mở các lớp dạy nghề cho nhiều học viên. Do vậy, không có căn cứ để chứng minh bà Bích phạm tội. Ngày 3.8.2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã đình chỉ điều tra bà Bích. Theo ông Phuông, nguyên nhân dẫn đến việc gây thiệt hại cho bà Bích là lỗi của những người tiến hành tố tụng nói chung và của kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Sóc Trăng nói riêng, đã không đánh giá đầy đủ và toàn diện chứng cứ thu thập được liên quan đến bà Bích trước khi khởi tố.