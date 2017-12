Sáng 23.12, Công an TP.Đà Nẵng cho hay sau khi nhận được quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ từ Bộ Công an, các địa phương đang khẩn trương phối hợp thực hiện.

Thượng tá Nguyễn Công Danh, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP.Đà Nẵng, cho hay sau khi nhận được quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ của Bộ Công an, từ ngày 21.12, lực lượng PC52 đã triển khai tất cả các biện pháp tập trung truy bắt.

Ngoài triển khai xuống các lực lượng trong hệ thống công an TP.Đà Nẵng, PC52 còn phối hợp với các địa phương khác.

Trước dư luận về việc điều tra ông Phan Văn Anh Vũ diễn ra đã lâu, trong khi ông Vũ cư trú tại TP.Đà Nẵng, quá trình ông Vũ vắng mặt tại nơi cư trú đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý của Công an TP.Đà Nẵng, đại tá Trần Đình Liên, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, giải thích chủ trì vụ án này là Bộ Công an nên Công an TP.Đà Nẵng chỉ là đơn vị phối hợp. Và sau khi Bộ có quyết định truy nã thì theo nghiệp vụ lực lượng Công an TP.Đà Nẵng phải thực hiện.

Luật sư Nguyễn Lê Vũ (Đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng) cho hay theo Bộ Luật tố tụng hình sự, từ khi có quyết định khởi tố bị can mới áp dụng các biện pháp ngăn chặn như cấm rời khỏi nơi cư trú hoặc tạm giam, còn trước đó đối tượng vẫn được đảm bảo đầy đủ các quyền tự do cư trú, đi lại, không bị quản lý.

“Việc có theo dõi, giám sát đối tượng hay không là biện pháp nội bộ của cơ quan điều tra, đối với trường hợp cần xác minh các tố giác, phục vụ điều tra có thể cấm xuất cảnh nhưng có thời hạn, hết thời hạn này mà không chứng minh được yếu tố cấu thành tội phạm thì phải gỡ bỏ lệnh”, luật sư Vũ nói.

Ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm” ), 42 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công toy CP Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong); chỗ ở trước khi bỏ trốn: 82 Trần Quốc Toản, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Một nguồn tin của Thanh Niên xác nhận Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ về hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”.



