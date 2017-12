Như Thanh Niên đã thông tin, vào chiều tối 21.12, lực lượng chức năng đã phong tỏa nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ tại số 82 Trần Quốc Toản (TP.Đà Nẵng) để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.

Ông Phan Văn Anh Vũ được biết đến vì sở hữu nhiều dự án lớn tại nhiều vị trí đắc địa tại TP.Đà Nẵng. Mới đây, khi Bộ Công an công bố điều tra việc mua, chuyển nhượng 9 dự án và 31 nhà, đất công sản thì Vũ “nhôm” được cho là có liên quan đến hầu hết các dự án.

Ồn ào nhất trong số dự án này phải kể đế dự án Khu đô thị Đa Phước, cũng đang được Thanh tra Chính phủ làm rõ một số vấn đề liên quan.

Khu đô thị Đa Phước (tại Q.Hải Châu) do Công ty TNHH The Sunrise Bay, đầu tư với tổng mức trong giai đoạn 1 là hơn 4.465 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Công ty TNHH The Sunrise Bay do ông Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Công ty The Sunrise Bay có vốn góp của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 do ông Vũ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Năm 2017, dự án này liên tục vướng vào các vụ việc đang được làm rõ như sử dụng cát được hút trộm từ vùng biển Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam); làm giấy tờ giả (giả quyết định của ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – PV) để hợp thức hóa nguồn gốc cát sử dụng san lấp mặt bằng.

Trong năm 2017, dự án này đã bị Thanh tra Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng lập biên bản ngừng thi công xây dựng vì chủ đầu tư tiến hành đào đất làm mương thoát nước khi chưa hoàn thành thủ tục đánh giá tác động môi trường.

Hiện dự án khu đô thị The Sunrise Bay Đà Nẵng (tức Khu đô thị Đa Phước) đang triển khai giai đoạn 2.

Tại cuộc họp báo vào ngày 26.10 vừa qua, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho hay dự án này đã có sự thay đổi về cổ đông.

“Nói chuyển nhượng dự án thì không phải, mà là chuyển nhượng cổ đông thôi. Các cổ đông chuyển nhượng mua bán cổ phần với nhau chứ không thay đổi dự án”, ông Thơ nói.

“Khu đô thị Đa Phước từ Tập đoàn Daewon Cantivail chuyển nhượng cho Nova 79 và cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ, và hình như các cổ đông tiếp tục chuyển nhượng nữa. Còn vấn đề chuyển nhượng có sai phạm gì thì pháp luật sẽ xử lý, như vấn đề trốn thuế, hay chuyển nhượng không đúng gì đó, chứ về mặt nguyên tắc họ được chuyển nhượng”, ông Thơ cung cấp thông tin.

Ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng, cho biết, tên dự án và tên công ty triển khai dự án không thay đổi. Trước đây, cổ đông chính là Nova 79 còn giờ chuyển nhượng qua Công ty Hoàng Huy, công ty này nằm ở TP.HCM và thủ tục chuyển nhượng là do Sở KH-ĐT TP.HCM thực hiện.

Hoàng Sơn