Tổng bí thư yêu cầu Bộ Công an điều tra ông Vũ “nhôm” Thông tin này được ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết tại buổi gặp mặt các cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu trên địa bàn nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND VN, diễn ra vào ngày 20.12. Tại buổi gặp mặt, đại tá Lê Công Thạnh, nguyên Chỉ huy trưởng Tỉnh đội Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), cho hay dư luận đang xôn xao về Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”), được cho đã có những tác động khiến Ban Thường vụ Thành ủy có những vi phạm, khuyết điểm và bị T.Ư kỷ luật tập thể. Ông Thạnh đặt câu hỏi, có hay không việc người này gây sức ép buộc chính quyền TP phải thực hiện giải quyết nhà, đất công sản ở nơi thuận lợi, đắc địa của TP. Ông Thạnh cũng hỏi thẳng: Có hay không việc Vũ “nhôm” chỉ mặt và hăm dọa Chủ tịch UBND TP khi chính quyền không đồng ý yêu cầu của Vũ về một dự án nào đó. Ông Thạnh đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ Phan Văn Anh Vũ là ai, thế lực và cá nhân nào đứng đằng sau. Thiếu tướng Trần Minh Hùng, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5, cũng bức xúc: “Đây là vấn đề cần phải làm mạnh mẽ, chứ không thể để một giám đốc công ty tư nhân tự tung, tự tác như vậy”. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, cho hay: “Hiện nay Bộ Công an, đặc biệt là Tổng bí thư trực tiếp yêu cầu Bộ Công an điều tra và trả lời với Tổng bí thư và Bộ Chính trị về chuyện này”. Ông Nghĩa cũng thông tin: “Trường hợp tương tự, vừa rồi quân đội đã bắt một trường hợp. Đây cũng là quyết tâm của Bộ Chính trị. Ở đây có Vũ “nhôm” mà mọi người đang nói thì ở ngoài bắc, trong quân đội có nói về Út “trọc”, cũng thượng tá cả. Nhưng với quan điểm là người của ai thì đơn vị đó phải xử lý. Quân đội vừa xử lý, bắt Út “trọc” rồi”. Ông Nghĩa cũng cho biết, hiện công an cũng đang làm và phải trả lời câu hỏi về Vũ “nhôm”. “Hiện nay, Bộ Công an đang tập trung vào làm. Kết quả như thế nào thì chúng ta dựa trên cơ sở luật pháp và phải chờ. Tôi nghĩ và tôi rất tin quyết tâm của Bộ Chính trị sẽ đến cùng những sự kiện mà dư luận quan tâm và phải trả lời cho đúng”, ông Nghĩa nói thêm. Được biết, Út “trọc” tên thật là Đinh Ngọc Hệ (46 tuổi, quê Ninh Bình, ngụ Q.2, TP.HCM), cấp bậc thượng tá, công tác tại Bộ Quốc phòng. Năm 2013, ông Hệ làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn (trụ sở trên đường Phùng Khắc Khoan, Q.1). Tháng 3.2016, ông Hệ được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng (trụ sở trên đường 3 Tháng 2, Q.10) nhưng đến đầu năm 2017, ông Hệ rời khỏi Tổng công ty Thái Sơn. Hoàng Sơn - Nguyên Bảo