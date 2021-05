Viện KSND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị vụ án buôn lậu liên quan bị cáo Nguyễn Văn Hoan

Rút kinh nghiệm từ vụ vận chuyển hàng cấm, hưởng án treo sai Liên quan đến áp dụng tình tiết giảm nhẹ “phạm tội nhưng chưa gây thiệt hoặc gây thiệt hại không lớn”, Viện KSND tối cao từng thông báo rút kinh nghiệm ở vụ án Trần Minh, do có kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án TAND tối cao Trong vụ án này, bị cáo Trần Minh bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 4 năm tù tội “vận chuyển hàng cấm” , cụ thể là vận chuyển 40.450 bao thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên Minh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Đến ngày 28.7.2020, Chánh án TAND tối cao đã có kháng nghị về bản án phúc thẩm về phần quyết định hình phạt. Với nội dung kháng nghị của Chánh án TAND tối cao, Viện KSND tối cao đề nghị các đơn vị nghiệp vụ liên quan rút kinh nghiệm chung ở các vụ án tương tự. Cụ thể, tòa phúc thẩm nhận định “… vật chứng bị thu hồi toàn bộ, bị cáo chưa hưởng lợi gì” để áp dụng tình tiết giảm nhẹ “phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc thiệt hại không lớn” để sửa bản án sơ thẩm thành 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo là sai lầm nghiêm trọng. Bởi, bị cáo vận chuyển 40.450 bao thuốc lá ngoại, gấp 9 lần so với số lượng quy định tại điểm b, khoản 3, điều 191 BLHS “thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên, có khung hình phạt 5 - 10 năm tù”. Đồng thời, việc đã đi 3 km bị bắt quả tang, không thuộc trường hợp “chưa gây thiệt hại hoặc thiệt hại không lớn”. Do đó, hình phạt cấp phúc thẩm quyết định đối với bị cáo là quá nhẹ, chưa nghiêm minh.