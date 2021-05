An Giang: Vừa hoàn thành cách ly, 2 người Campuchia bị bắt về tội buôn lậu

Sáng 18.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Văn Điệp (40 tuổi) và Võ Phước Hậu (37 tuổi, cùng trú H.Cỏ Thum, tỉnh Kandal, Campuchia) về tội buôn lậu

Theo thông tin, trước đó rạng sáng 20.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Võ Văn Điệp và Võ Phước Hậu đang vận chuyển trái phép khoảng 18 tấn đậu xanh từ Campuchia về khu vực xã Khánh An, H.An Phú, tỉnh An Giang để giao cho chủ kho là Nguyễn Hoanh Tha và Nguyễn Văn Thắng.

Tiến hành kiểm tra kho của Tha và Thắng, lực lượng chức năng phát hiện gần 100 tấn đậu xanh không có hóa đơn chứng từ hợp lệ được cất giữ trong kho.

Sau khi bắt quả tang Điệp và Hậu vận chuyển đậu xanh nhập lậu từ Campuchia qua Việt Nam, ngành chức năng tỉnh An Giang đưa cả hai đi cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid- 19 theo quy định. Khi Điệp và Hậu hết thời gian cách ly, Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt tạm giam cả hai.

Được biết, trước đó cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoanh Tha và Nguyễn Văn Thắng cùng về tội buôn lậu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.