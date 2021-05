Khởi tố bị can tổ chức cho 3 người nhập cảnh trái phép ở lại nhà

Ngày 16.5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Danh Tường (24 tuổi, quê Bình Thuận ) về hành vi tổ chức cho người khác (là những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép) ở lại VN trái phép.