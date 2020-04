Viện KSND phê chuẩn quyết định khởi tố 'đại gia' đánh bảo vệ bệnh viện

Viện KSND TP.Đà Lạt có quyết định số 160, phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 178 của Cơ quan điều tra Công an TP. Đà Lạt, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, hộ khẩu thường trú Q.Gò Vấp, TP.HCM - tạm trú đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) về hành vi chống người thi hành công vụ theo khoản 1, Điều 330 bộ luật Hình sự.

Trung tá Hồ Hải Dương, Đội trưởng CSĐT tội phạm hình sự (Công an TP.Đà Lạt), cho biết mặc dù Viện KSND TP.Đà Lạt đã phê chuẩn quyết định khởi tố nhưng chưa tống đạt được Quyết định khởi tố bị can đối với ông Hùng. Lý do ông Hùng đang có việc về nhà ở TP.HCM và hẹn tối 21.4 sẽ có mặt tại Đà Lạt để ngày 22.4 đến trụ sở Công an TP. Đà Lạt trình diện. Lúc đó Cơ quan điều tra sẽ tống đạt quyết định khởi tố ông Hùng.