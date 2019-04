Viện KSND tối cao vào cuộc, làm rõ 'ép cung, nhục hình'

Điều tra, làm rõ hơn vụ việc

tin liên quan Nạn nhân '40 năm oan khuất' đòi bồi thường 60 tỉ Ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng nhỏ), một trong số các nạn nhân, cho biết chiều 24.4, cán bộ của Viện KSND (VKS) tối cao điện thoại cho ông đề nghị có cuộc gặp với 6 nạn nhân (nạn nhân còn lại trong vụ án là ông Nguyễn Thành Nghị đã mất - PV) tại trụ sở VKS tỉnh Tây Ninh. Do các nạn nhân sinh sống ở nhiều nơi, như Trảng Bàng, Gò Dầu (Tây Ninh), Dầu Tiếng (Bình Dương), nên ngay trong đêm 24.4, mọi người đã thuê xe lên TP.Tây Ninh để kịp sáng hôm sau làm việc với các cán bộ của VKS tối cao.

Gần 8 giờ 30 ngày 25.4, cả 6 nạn nhân có mặt ở VKS tỉnh Tây Ninh. Tại đây họ được ông Thái Văn Nhẫn, đại diện Cục Điều tra VKS tối cao, thông báo đoàn công tác mời các nạn nhân làm việc liên quan đến vụ oan sai cách đây 40 năm. Mục đích là điều tra, làm rõ hơn vụ việc xảy ra và những người liên quan. Do đó, từng thành viên trong đoàn sẽ lấy lời khai từng nạn nhân cùng với người đại diện ủy quyền. Ba người đầu tiên được các điều tra viên lấy lời khai là cụ Võ Thị Thương (94 tuổi), bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (75 tuổi) và ông Nguyễn Văn Dũng (57 tuổi)…

Ông Dũng cho biết, trong quá trình lấy lời khai, điều tra viên của Cục Điều tra VKS nói đây là vụ oan sai rất lớn. Do vậy, phải nhanh chóng xác minh để có phương án bồi thường nạn nhân, khắc phục oan sai. Cũng theo ông Dũng, VKS tối cao đã nhận được báo cáo của VKS tỉnh Tây Ninh về vụ việc nhưng những chứng cứ, tài liệu mà VKS tỉnh Tây Ninh cung cấp chưa đủ thuyết phục VKS tối cao.

Đại diện Cục Điều tra làm việc với cụ Thương và người đại diện ủy quyền

Đồng loạt khai cựu điều tra viên “ép cung, nhục hình”

Ông Dũng khai khi bị bắt, ông bị công an nhiều lần dùng ghế gỗ đánh thẳng vào ngực, buộc phải khai ra cha là Nguyễn Thành Nghị và mẹ là Võ Thị Thương. Còn ông Nguyễn Văn Chiến khai bị đánh đập, dùng nhục hình, bị vỗ vào tai đến chảy máu khiến ông bị điếc, loạn trí. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan khai bị đánh dẫn đến sinh con non trong tù… Đáng chú ý, các nạn nhân đều khai những người đánh đập, nhục hình họ trong thời gian bị bắt tạm giam, điều tra là ông Phùng Văn Tiết, Nguyễn Văn Rức (những điều tra viên của Công an H.Trảng Bàng thời điểm xảy ra vụ án - PV).

Ngoài ra, các nạn nhân cũng yêu cầu sớm được bồi thường, xin lỗi, trả lại danh dự cho họ. Trong thời gian thương lượng bồi thường, VKS tỉnh Tây Ninh tạm ứng 2 tỉ đồng/nạn nhân theo quy định pháp luật để các nạn nhân có điều kiện khám chữa bệnh, bảo đảm cuộc sống trong thời gian chờ đợi bồi thường

Trước đó, sau khi nhận được quyết định đình chỉ vụ án, 6 nạn nhân làm đơn yêu cầu bồi thường với tổng số tiền 60 tỉ đồng. Riêng trường hợp ông Nguyễn Thành Nghị (đã mất), đại diện gia đình cho biết sẽ nộp đơn sau.

Cùng ngày, PV Thanh Niên đã liên hệ với ông Thái Văn Nhẫn để hỏi thêm một số thông tin liên quan. Tuy nhiên, với lý do “không có thẩm quyền phát ngôn”, ông Nhẫn từ chối trả lời.