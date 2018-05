Viết bài chống phá Đảng, Nhà nước, chủ tài khoản Facebook 'Hieu Bui' lãnh án tù

Theo cáo trạng, qua nguồn tin tố giác về tội phạm do Sở Thông tin và Truyền thông (TT - TT) TP.HCM cung cấp, ngày 3.1.2017, phát hiện trên mạng xã hội, tài khoản Facebook “Hieu Bui” đăng tải các bài viết có nội dung bịa đặt, xuyên tạc tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, Công an TP.HCM vào cuộc điều tra và xác định Facebook “Hieu Bui” do Bùi Hiếu Võ làm chủ.