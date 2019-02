Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân: ‘Tôi nợ anh ấy cả cuộc đời’

Trang Facebook cá nhân của chị Nguyễn Thị Bích Trâm - Việt kiều Canada, một trong hai nạn nhân vụ tạt axit, cắt gân chân chấn động ở Quảng Ngãi, ngập tràn những thông tin về vụ việc. Khi là một tấm ảnh cầu nguyện, khi là những dòng chia sẻ động viên từ bạn bè và cũng có khi chia sẻ link một bài báo Việt Nam mà Trâm và bạn bè cô, mà vì bất đồng ngôn ngữ, có khi cũng chẳng hiểu lắm.

Trâm làm tất cả, cập nhật thông tin thường xuyên trên Facebook với mong muốn duy nhất: Vụ việc được nhiều người biết đến và kẻ tình nghi sẽ sớm bị bắt. "I am really hoping they find the suspect" (Tạm dịch: Tôi thực sự hy vọng họ sẽ tìm được kẻ tình nghi). Trâm nhắc đi nhắc lại điều này khi PV Thanh Niên liên lạc với chị qua Facebook cá nhân.

tin liên quan Hé lộ manh mối vụ chấn động tạt a xít, cắt gân chân Việt kiều Canada

Chị Trâm chia sẻ trên trang cá nhân: "Cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Điều này thật sự ý nghĩa với chúng tôi, đặc biệt là với Tom (t ên gọi ở Canada của anh Võ Duy Nghiêm).

"Trái tim em như vỡ tan khi phải chứng kiến một nửa của mình chịu đựng cơn ác mộng này. Em muốn anh biết rằng em và tất cả mọi người sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em yêu anh và nợ anh cả cuộc đời này. Đừng bỏ cuộc, em và anh sẽ cùng vượt qua tất cả".

Anh Võ Duy Nghiêm và chị Nguyễn Thị Bích Trâm về Việt Nam từ Canada ngày 31.1 để ăn Tết cùng gia đình ở Quảng Ngãi. Hai người dự định quay lại Canada vào cuối tháng 2. Và thảm kịch tối 9.2 là điều cặp đôi trẻ không bao giờ ngờ được trong hành trình về quê ăn Tết của mình.

Không có quá nhiều hiểu biết về y tế để có thể miêu tả chính xác tình trạng sức khỏe của bạn trai, Trâm chỉ biết hiện tại anh Nghiêm bị bỏng 90% gương mặt, mắt không thể mở hoàn toàn và thị lực chỉ còn khoảng 15-20%.

"Xin hãy kiên nhẫn bởi bản thân tôi cũng đang cố gắng để không gục ngã khi viết những dòng này" - Trâm tự trấn an bản thân khi cập nhật tình hình sức khỏe của bạn trai cho bạn bè, người thân.

1 tuần sau “cơn ác mộng” - từ mà Trâm dùng để miêu tả về vụ việc xảy đến với mình và bạn trai - cô gái trẻ viết trên trang Facebook cá nhân: “Đừng bỏ cuộc, tình yêu của em, Nghiêm Võ. Vụ việc đang dần được biết đến rộng rãi hơn. Anh là người hùng của em, hãy chóng bình phục nhé. Em biết anh không thể đọc cũng như không thể nhìn thấy những dòng này. Giờ thì anh ở phòng hồi sức còn em thì ở một phòng khác. Hãy sớm bình phục và về nhà cùng em nhé. Em yêu anh”.

Để hỗ trợ anh Nghiêm trang trải chi phí chữa trị trong hành trình hồi phục mà theo những người bạn của anh là "sẽ rất dài", hai người bạn ở Canada của họ cũng đã lập một quỹ quyên góp với mục tiêu quyên được 40.000 USD. Người sáng lập quỹ viết trên trang gofundme.com: “Sau vụ việc, cuộc sống của Trâm và Nghiêm đã hoàn toàn thay đổi nhưng không phải theo hướng tốt đẹp hơn. Thảm kịch đó là điều họ chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi".