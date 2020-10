Việt Nam - Anh thắt chặt quan hệ Đối tác chiến lược

Hai bên trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như an ninh - quốc phòng, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ , phát triển bền vững, giao lưu nhân dân cũng như hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao theo hướng đáp ứng ngày càng hiệu quả yêu cầu hiện nay của hai bên, góp phần thắt chặt quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh, đảm bảo an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982; ủng hộ Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN 36 và Thông cáo chung của Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 53 khẳng định UNCLOS 1982 là khung pháp lý điều chỉnh tất cả hoạt động trên biển và đại dương...