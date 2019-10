Việt Nam - Campuchia ký kết văn kiện về phân giới cắm mốc

Chiều 4.10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu đang thăm chính thức VN từ ngày 4 - 5.10.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ trong thời gian qua và sự nỗ lực của các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện tốt các hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ; đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng Chính phủ và đánh giá cao việc hai bên tổ chức Hội nghị tổng kết về công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền và ký 2 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả (84%) công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hai nước tiến tới hoàn tất toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc trên bộ, xây dựng đường biên giới VN - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hun Sen. Tại hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc là sự kiện chính trị hết sức quan trọng. Sau 34 năm đàm phán, hai bên đã có được biên giới tương đối hoàn chỉnh hiện nay.

Hai Thủ tướng ghi nhận những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ VN - Campuchia thời gian qua, nhất trí không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, trên tinh thần tin cậy, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.

Hai bên nhất trí làm sâu sắc quan hệ chính trị thông qua tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác song phương; tăng cường trao đổi về các vấn đề an ninh chiến lược, phối hợp chặt chẽ nhằm bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình, an ninh và ổn định của mỗi nước; kiên định nguyên tắc không cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào sử dụng lãnh thổ nước này để gây phương hại đến an ninh của nước kia.

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp tìm biện pháp hợp lý nhất, phù hợp với tình hình và điều kiện của hai bên, nhằm giúp cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia sinh sống ổn định, thuận lợi, bảo đảm địa vị pháp lý, tham gia đóng góp cho sự phát triển của Campuchia.