Việt Nam đã tiếp nhận 4 loại vắc xin, gần 5 triệu liều

Bà Hằng cho hay, tới nay, Việt Nam cũng đã tiếp nhận 4 loại vắc xin, bao gồm gần 4,4 triệu liều AstraZeneca, trong đó có Chương trình Covax, hoặc là nguồn mua cũng như là 1,4 triệu liều do Chính phủ Nhật Bản trao tặng. Cùng đó là 2.000 liều vắc xin Sputnik V do Chính phủ Nga trao tặng; 500.000 liều Vero-Cell của Sinopharm do Chính phủ Trung Quốc viện trợ.