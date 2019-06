Việt Nam - EU chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 25.6, Hội đồng Bộ trưởng (châu Âu) đã thông qua 2 hiệp định này, với kỳ vọng sẽ mở ra những lợi ích chưa từng có cho các công ty, người tiêu dùng và người lao động ở châu Âu và Việt Nam, đồng thời tăng cường việc tôn trọng các quyền về lao động, bảo vệ môi trường và cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Hiệp định Pari. Ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã bày tỏ nhấn mạnh, sau Singapore, hiệp định về tự do thương mại và bảo hộ đầu tư với Việt Nam là hiệp định thứ hai mà EU hoàn thành với một quốc gia Đông Nam Á. Đây cũng là một tuyên bố chính trị của hai đối tác, của hai người bạn cùng sát cánh vì một nền thương mại dựa trên luật lệ, cởi mở và công bằng. Hiệp định tự do thương mại sẽ xóa bỏ hầu hết tất cả các mức thuế quan đánh vào hàng hóa giao thương giữa hai phía theo cách thức lũy tiến đồng thời vẫn tôn trọng các nhu cầu phát triển của Việt Nam. Hiệp định cũng bao gồm các điều khoản cụ thể gỡ bỏ các trở ngại về mặt kỹ thuật, ví dụ như trong ngành ô tô, và sẽ đảm bảo 169 sản phẩm đồ uống và thực phẩm của EU được công nhận và bảo hộ về chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam. Nhờ có hiệp này, các công ty châu Âu sẽ có thể tham gia vào các gói đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam một cách bình đẳng như các công ty trong nước. Sau khi hai bên ký kết, 2 hiệp định sẽ được trình lên Nghị viện châu Âu phê chuẩn. Kết thúc bước phê chuẩn, hiệp định về tự do thương mại được coi là chính thức hoàn tất và đi vào hiệu lực, trong khi hiệp định về bảo hộ đầu tư cần sự phê chuẩn của các nước thành viên EU tuân thủ theo các tiến trình nội bộ của từng nước. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU trong khu vực ASEAN chỉ sau Singapore, với tổng quan hệ thương mại hàng hóa ở mức 49,3 tỉ euro và thương mại dịch vụ ở mức trên 3 tỉ euro.