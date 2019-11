Việt Nam ‘hoàn toàn bác bỏ’ việc bị đánh giá là không có tự do internet

Công an tỉnh Lâm Đồng đình chỉ công tác (không thời hạn) đối với đại úy Nguyễn Minh Tiến để làm rõ các nội tố cáo liên quan đến hành vi lấn chiếm đất rừng để xây nhà hàng Trên đỉnh đồi trăng.

Sau khi bị tạm giữ, người bà ở Nghệ An khai nhận đã xô cháu nội 11 tuổi xuống hồ vì giận cháu và bố của cháu.

32 vụ liên quan đến tín dụng đen đã bị Công an tỉnh Bình Phước triệt phá trong vòng chưa đầy 1 năm.

Không ngại nguy hiểm giúp công an truy bắt một nghi can, một người dân ở H.Phú Quốc được Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang tặng giấy khen.