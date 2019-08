Việt Nam không phủ nhận khả năng đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế

Bà Lê Thị Thu Hằng “đề nghị các quốc gia liên quan và cộng đồng quốc tế đóng góp vào việc duy trì trật tự, hòa bình và ổn định trong khu vực; an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không; tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982”. Trả lời câu hỏi về thông tin của một số nhà quan sát cho rằng tình hình thực địa đang gia tăng căng thẳng, dựa theo các dữ liệu hàng hải về số tàu của cả VN và Trung Quốc có mặt ở khu vực, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết bà đã nêu rõ tình hình trong câu trả lời trước, kể cả về thực địa.