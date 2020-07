Việt Nam - New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Nhân dịp Hội đàm cấp cao và nâng cấp quan hệ, hai bên đã ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand và công bố 4 văn kiện hợp tác được ký kết nhân dịp này, gồm: Thoả thuận giữa Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Các ngành cơ bản New Zealand về tạo thuận lợi thông quan sản phẩm nông lâm nghiệp và thuỷ sản thông qua việc sử dụng chứng nhận điện tử. Kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục giai đoạn 2020 - 2023 giữa Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam và Cơ quan Giáo dục New Zealand. Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand. Thoả thuận giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội Việt Nam và Cơ quan hợp tác liên Chính phủ New Zealand về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng.