Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác đi vào chiều sâu

“Hai thủ tướng đã có cuộc hội đàm thành công với nhiều nội dung rất quan trọng, tiếp tục khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Nhật sâu rộng, khôi phục và đẩy mạnh hợp tác trong điều kiện bình thường mới trên tất cả các lĩnh vực”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh và thông báo 5 nội dung lớn đạt được trong hội đàm.

Thứ nhất, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm quốc phòng, an ninh, đặc biệt là kinh tế.

Thứ tư, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương. Thứ năm, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông , thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982 trong các hoạt động trên biển; tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.