Việt Nam - Singapore đồng thuận về tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông

Việt Nam và Singapore đồng thuận tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Tổng thống Singapore Halimah Yacob