Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác an ninh và thực thi pháp luật

Sáng 19.2, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xã giao ông Triệu Khắc Chí, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, đang ở thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 7 giữa Bộ Công an hai nước.

Tại buổi tiếp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Công an; đề nghị trong thời gian tới Bộ Công an hai nước cần tiếp tục thực hiện tốt nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trên lĩnh vực hợp tác an ninh và thực thi pháp luật, phát huy vai trò đặc biệt của mình trong bối cảnh trạng thái bình thường mới vừa phòng, chống dịch Covid-19 , vừa phục hồi và phát triển kinh tế ; tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa hai bên bằng các hình thức linh hoạt. Việt Nam sẵn sàng cùng với phía Trung Quốc duy trì sự trao đổi cấp cao, kiểm soát tốt bất đồng, triển khai hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực, không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định.