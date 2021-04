Vĩnh Long: Bắt quả tang tụ điểm mua bán dâm trong tiệm cắt tóc

Chiều 24.4, tin từ Công an TP.Vĩnh Long ( Vĩnh Long ) cho biết đang tiếp tục điều tra xử lý tụ điểm mua bán dâm trong tiệm cắt tóc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 50 ngày 23.4, nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an TP.Vĩnh Long bắt quả tang một tụ điểm mại dâm trá hình tại tiệm cắt tóc T.T. nằm trên đường Phó Cơ Điều (P.3, TP.Vĩnh Long). Tiệm cắt tóc này do L.T.B.T. (37 tuổi, ngụ H.Bình Tân, Vĩnh Long) làm chủ.