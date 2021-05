Vĩnh Long: Ngang nhiên tụ tập gần trụ sở CSGT để đua xe trái phép

Sáng 1.5, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong đêm 30.4, lực lượng chức năng đã bắt 2 nhóm đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến QL1.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp Phòng CSGT Công an tỉnh bố trí lực lượng, kịp thời ngăn chặn khoảng 50 thanh niên và 30 xe đang chuẩn bị đua xe. Tại hiện trường, công an bắt giữ 13 người và 11 xe máy.