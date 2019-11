Vĩnh Long: Nghi vấn bé gái 13 tuổi bị cha ruột ép quan hệ tình dục

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Lê Phước Tài, Trưởng công an H.Long Hồ, xác nhận Công an H.Long Hồ có nhận được thông tin trình báo về vụ bé gái tố bị cha ruột ép quan hệ tình dục, hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc. Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết chưa nghe thông tin về vụ việc. “Có lẽ thông tin trình báo mới được tiếp nhận hôm qua nên phía công an huyện chưa báo cáo lên”, đại tá Mộng nói.